Coronavírus. Brasil já tem mais de 16 mil mortos

No dia em que passam dois meses sobre o primeiro óbito no país, sobe para 16.118 o número de mortos, vítimas da Covid-19, no Brasil.

Segundo dados do Ministério brasileiro da Saúde, nas últimas 24 horas morreram 485 pessoas.

O país tem, pelo menos, 241.080 casos de infeção pelo novo coronavírus, ou seja, mais 7.938 entre sábado e domingo.

São Paulo é o caso mais grave, com 4.782 mortes e 62.345 casos.

A primeira morte no Brasil pela Covid-19 foi a 17 de março, um mês depois eram 2.141. De 17 de abril até este domingo ocorreram mais 13.977 óbitos.