Covid-19. Famalicão já não tem qualquer infetado

O Famalicão anunciou , em comunicado, que já não conta com qualquer elemento infetado com a Covid-19 no clube.

O Famalicão chegou a anunciar cinco casos de infeção no clube, três jogadores e dois elementos da estrutura. Na última semana, a maioria já era considerada caso recuperado e existia apenas um caso positivo.

O clube, maior sensação da I Liga, pretende disputar os jogos que restam, na condição de visitado, no Estádio Municipal de Barcelos, casa do Gil Vicente. Liga, DGS e Federação Portuguesa de Futebol iniciaram as vistorias aos estádios para determinar aqueles que farão parte do mapa definitivo da competição.

O FC Famalicão, à data da interrupção da Primeira Liga, ocupava o 7.º lugar. Depois de 25 anos de ausência do escalão principal, o clube, que beneficiou do forte investimento do multimilionário israelita Idan Ofer, está a um ponto de uma posição de acesso à Liga Europa. A equipa treinada por João Pedro Sousa chegou a liderar o campeonato, no início da temporada.