Coimbra quer receber final da Taça de Portugal

A Associação de Futebol de Coimbra e a Académica pretendem que a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, se realize em Coimbra, tendo já informado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A proposta tem por base o facto do Estádio Cidade de Coimbra estar devidamente licenciado para os jogos da II Liga, reunindo todos os requisitos para a realização de um jogo tão importante como a final da Taça de Portugal”, justifica o presidente a AFC, Horácio Antunes.

Pela primeira vez desde 1983, a final da Taça não vai ser no Estádio Nacional, em Oeiras, uma vez que este não cumpre com as condições ideias para a realização do encontro em termos de medidas contra a Covid-19.

Face à atual situação, ainda não há uma data, nem lugar para a realização do encontro entre FC Porto e Benfica.

O dirigente enviou uma carta ao presidente da FPF, Fernando Gomes, com o intuito de o sensibilizar para a concretização desta pretensão, até porque esta infraestrutura desportiva “está mais equidistante das cidades do Porto e de Lisboa”.