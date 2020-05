O contrato é válido por duas épocas e, na visão do novo treinador, isso é sinal de que o Arouca "quer estabilidade e acredita na equipa técnica". Em declarações, por videoconferência, a "O Jogo", "Record" e "Jornal de Notícias", Evangelista admite que "o objetivo do clube passa por regressar à Primeira Liga".

Armando Evangelista é o novo treinador do Arouca. O técnico, de 46 anos, sucede a Henrique Nunes e estará aos comandos do clube na próxima temporada, na Segunda Liga.

Regressa, uma época depois, aos campeonatos profissionais. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou a subida, pela via administrativa, do clube arouquense e do Vizela. O CP foi anulado, devido à pandemia de Covid-19, e a FPF decidiu promover os dois clubes com mais pontos conquistados até à altura da interrupção.

Armando Evangelista tem vasta experiência na Segunda Liga, onde já orientou Vitória B, Varzim, Penafiel e, já esta época, o Vilafranquense. Em 2015/16 treinou o Vitória de Guimarães, na Primeira Liga. Foi substituído, após sete jogos, por Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto.

O futebol português está suspenso desde 12 de março e a 4 de junho será retomada a Primeira Liga. A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, também irá realizar-se, mas o jogo não será no Jamor, porque o Estádio Nacional não reúne as condições mínimas exigidas pela Direção-Geral da Saúde para a realização de jogos em tempo de pandemia.