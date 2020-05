Gelson Martins com suspensão alargada até final de novembro

O futebolista internacional português Gelson Martins deverá regressar aos relvados apenas a partir do final de novembro, depois de o comité executivo da Federação Francesa (FFF) congelar o tempo de contagem das suspensões.

“O período entre 13 de março e 30 de junho de 2020 não será incluído no tempo total de suspensão, seja qual for o período ou a data em que foi pronunciado”, indicou o comité executivo da FFF, após uma reunião no início da semana.

No mesmo comunicado, em que são definidas algumas regras em período covid-19, o organismo explica que as suspensões contarão novamente a partir de 1 de julho, seja um início ou um recomeço do período da penalização.

Este cenário afeta o extremo internacional português, do Mónaco, suspenso em março por um período de seis meses, com retroativo a fevereiro, que passará assim a ter apenas um mês cumprido da suspensão de seis meses com que foi sancionado.