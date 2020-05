Bayern de Munique regressa à competição com vitória na capital

O Bayern de Munique venceu, este domingo, em casa do Union Berlim, por 2-0, resultado que permite ao clube bávaro defender o primeiro lugar da Bundesliga.

Ao intervalo, a equipa do Bayern já vencia por 1-0, com golo de Lewandoski, de penálti, aos 40 minutos. Antes, aos 19, Muller viu um golo anulado pelo videoárbitro.

No segundo tempo e já bem perto do final, o Bayern de Munique fechou o resultado final com um golo de cabeça de Pavard, aos 80 minutos, depois de um canto batido por Joshua Kimmich.

O jogo foi disputado à porta fechada, de acordo com as regras definidas pelo governo e autoridades de saúde alemãs, para o regresso da Bundesliga.

Com este resultado, o Bayern de Munique responde à vitória do Dortmund no sábado e volta a ter quatro pontos de vantagem na liderança, agora com 58 somados. O Union Berlim, promovido esta época, está no 12º posto, com 30 pontos, com sete pontos de vantagem para a zona de despromoção, onde estão Dusseldorf, Bremen e Paderborn.

No outro jogo deste domingo, o Colónica recebeu e empatou contra o Mainz, a duas bolas.

