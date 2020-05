Maria Fátima Lopes

14 mai, 2020 Lisboa 20:18

Boa tarde, Venho solicitar o especial favor de, na Missa das 12h de amanhã, dia 14 de Maio, ou do próximo dia 18 (2ª feira) ser incluído, nas intenções, o meu pedido de ACÇÃO DE GRAÇAS a Deus Pai, ao Seu Santíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo e à Luz Bendita do Divino Espírito Santo, por todas as Bênçãos e Graças recebidas. Agradeço-vos, de coração, esta oportunidade que tão amorosamente nos possibilitam. Bem Hajam Quero também agradecer-vos e felicitar-vos, igualmente de coração, por esta, tão grande e boa dádiva das Missas diárias, que assim, e sem qualquer pretensão, permitiram que haja "uma Igreja" na minha humilde casa. Bem Hajam, Bem Hajam Se me é permitido, venho ainda apresenta-vos mais um pedido e perdoem-me se estou a ser importuna, o pedido muito encarecido de que a realização diária destas Missas se mantenha, mesmo depois da abertura das Igrejas, com realização Eucarística presencial. Este pedido tem a haver com a protecção das pessoas, cuja idade e ou as condicionantes de saúde, se enquadram nos grupos de maior risco, tentando deste modo minimizar possíveis contágios pelo corona vírus Covid 19, bem como com a possibilidade de todos aqueles que por qualquer outra razão têm de permanecer em casa, poderem assim participar e sentir as Celebrações Eucarísticas, diariamente. Espero sincera e humildemente que este pedido possa ser atendido, pois acredito que terá muitos e bons frutos, quer para a comunidade, quer para a própria Igreja. BEM HAJAM, Sentido Abraço