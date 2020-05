Nadadores salvadores "nunca poderão fiscalizar" banhistas. "Nunca o faremos"

Alexandre Tadeia considera que, mais do que as medidas que ainda não se conhecem, importante seria saber, o quanto antes, as datas de abertura e duração da época balnear nas várias zonas do país, tendo em conta que toda uma estrutura que tem de se organizar. Mesmo assim, compreende que a avaliação não seja fácil e se tenham de aguardar indicadores sobre a evolução da Pandemia.

Alexandre Tadeia sublinha que as praias vigiadas são sempre uma boa opção, recordando que o maior número de mortes por afogamento ocorre no interior em rios, barragens e poços, mas também em piscinas, zonas sem vigilância.

Nesta altura são muitos os portugueses que começam a pensar no tipo de férias que podem ter e muitos estão à procura de casas isoladas com piscina.

“As autoridades de saúde é que nos têm de dizer quais são os conselhos e recomendações a seguir. Como vão ser implementadas? Isso é como depois fazemos na rua ou em casa. Cada português, civicamente, deve seguir essas recomendações. Todas as invenções e o mais que se diga é criar entraves que não queremos. Ninguém quer dificultar a ida dos portugueses à praia, nem nadadores nem a economia. Sejamos honestos. O que se vai passar nas praias é o que já acontece hoje no dia-a-dia e que se vai prolongar durante muitos meses”, afirma à Renascença o presidente da FEPONS, Alexandre Tadeia.

Muito se tem dito sobre o regresso às praias, mas a verdade é que o grupo de trabalho que define as regras do regresso ao areal ainda não concluiu o seu propósito, nem divulgou oficialmente informação.

Nadadores a fiscalizar praias? “Nunca”

Alexandre Tadeia está contra a ideia de colocar os nadadores salvadores a fiscalizar e controlar o respeito pelas medidas sanitárias nas praias.

“Os nadadores salvadores não são autoridade nem têm competência para tal, a fiscalização compete sim às autoridades. Podem aconselhar banhistas e nunca poderão fiscalizar e nunca o faremos! Como diz um ditado português: ‘cada macaco no seu galho’, afirma o presidente da FEPONS.

Em declarações à Renascença, garante que os nadadores salvadores vão estar nas praias para cumprir a sua missão que passa por “prevenir afogamento e prestar primeiros socorros às pessoas”.

A formação de nadadores deste ano está comprometida e suspensa. “Dos dois mil nadadores que costumamos formar só formámos 200, ou seja, um décimo. Isto levanta várias preocupações. Fizemos um estudo que mostra que 49,2% dos nadadores salvadores sazonais não voltam a trabalhar na época seguinte. Precisamos de formar novos dois mil nadadores todos os anos”, admite o presidente da FEPONS.

Ao poder político pede que crie incentivos “para convencer os nadadores certificados a trabalhar como nadadores salvadores durante a época balnear, como de resto fez com os bombeiros na época de incêndios”. Alexandre Tadeia sublinha que os incentivos “têm a ver com as taxas moderadoras e com o rendimento não ser tributado em sede de IRS”.

Esta classe profissional não tem salário fixo. “Tudo o que seja acima do salário mínimo nacional é permitido. Cada nadador negoceia com a autarquia a remuneração e tipo de contratação. Isto é tudo muito injusto, tendo me conta que a quase totalidade deles trabalham semanalmente mais do que as 40 horas máximas do código do trabalho”, argumenta.