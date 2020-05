Marta Temido: "O nosso principal inimigo não é o vírus, é o medo"

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, quer que a população portuguesa "não se deixe vencer pelo medo" associado à pandemia da Covid-19. A governante, em conferência de imprensa, destaca que o regresso à normalidade depende do comportamento cívico da população.

"O nosso lento retomar da vida social depende do nosso comportamento cívico e autovigilância. Não podemos instalar uma sociedade policial, repressiva ou de medo. O nosso maior inimigo não é o vírus, é o medo e não nos podemos deixar vencer pelo medo", disse.

A ministra associa o medo e o comportamento cívico em relação à reabertura gradual das praias. Temido admite que serviços balneares como vendedores ambulantes e bares possam estar em funcionamento, desde que respeitem regras de segurança.

"É preciso garantir que as regras sanitárias são respeitadas. Se queremos voltar a uma certa normalidade, temos de manter um conjunto de comportamentos, que envolve distância entre as pessoas, no areal e no acesso às praias, distanciamento entre os equipamentos e utilização de sinalética em relação à ocupação. Também abrange as atividades envolventes, como pequenos bares, vendas ambulantes e instalações sanitárias, que têm de ter regras específicas", explica.

A fase de desconfinamento arrancou porque Portugal já ultrapassou o "o expoente máximo de incidência" da Covid-19 e Marta Temido salienta o efeito adverso do confinamento da população durante um período longo de tempo.

"Todos os valores apresentam uma tendência decrescente. Portugal já ultrapassou o expoente máximo de incidência, o número do R0 chegou a estar em 2.32, tivemos mais de 270 pessoas em cuidados intensivos e 1300 internadas. É uma etapa que já passámos. Vamos continuar a acompanhar os indicadores, mas temos de avançar e os objetivos do confinamento foram cumpridos, que era conter a capacidade do SNS e desacelarar a infeção", afirma.