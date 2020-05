DGS. Portugal regista 1.203 (mais 13) mortos e 28.810 infetados (mais 227)

Veja também:

Portugal regista mortos 1.203 (mais 13 do que na sexta-feira) e 28.810 infetados (mais 227) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois de sexta-feira ter registado o dia com menos óbitos desde 22 de março, com seis mortes registadas, o valor mais do que duplica, para 13.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (684), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (267), da região Centro (221), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.

O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.282. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8.097), Centro (3.609), Algarve (356), Alentejo (241), Açores (135) e Madeira (90). Globalmente, há em Portugal 16.870 mulheres e 11.940 homens infetados.

O número de casos recuperados aumenta 494 para 3.822.