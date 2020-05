Desconfinar, desconfinar, desconfinar

PORTUGAL

No mesmo dia em que o primeiro-ministro andou às compras na Baixa de Lisboa, a ministra da Saúde reforçou que, agora, o principal inimigo é o medo. As esplanadas da capital vão ser aumentadas (como já tinha acontecido em Aveiro) e mais curto vai ser o número de pessoas com acesso aos estádios. Nos Açores, um tribunal é contra quarentenas.