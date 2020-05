Covid-19. Mesmo com reabertura e apoios, "há escolas de condução que não vão sobreviver"

Fernando Santos, presidente da Associação de Escolas de Condução, acredita que há escolas de condução que vão ter de fechar nos próximos meses como consequência da pandemia da Covid-19, mesmo com a reabertura decretada pelo Governo e com os apoios dados.

A abertura das escolas foi anunciada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), que determinou a retoma "do ensino da condução nas modalidades de ensino teórico e de ensino prático da condução, bem como a formação presencial teórica e prática de certificação de profissionais”.

A partir de 25 de maio é possível "retomar a realização dos exames práticos da condução e certificação de profissionais”.

No caso dos exames práticos, “será obrigatória, entre outras regras, a utilização de máscara por todos os ocupantes do veículo (o candidato a condutor, o examinador e o instrutor na retaguarda) e a higienização do habitáculo e de todos os comandos do veículo antes e após cada sessão ou prova de exame”, indicou a tutela.