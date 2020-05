Covid-19. Governo dos Açores discorda do fim das quarentenas, mas aceita decisão do tribunal

Veja também:

O presidente do Governo Regional dos Açores discorda da decisão do tribunal de Ponta Delgada de não permitir quarentenas à chegada ao arquipélago. Vasco Cordeiro diz que a decisão impede a continuação de uma estratégia que está a ser eficaz.

“O Governo dos Açores, ressalvado o devido respeito ao tribunal, discorda desta decisão e considera-a errada e perigosa para a saúde e potencialmente para a vida dos passageiros que chegam aos Açores, para a saúde e potencialmente para a vida das suas famílias e daqueles que com eles contactem, para a saúde e potencialmente para a vida de todos os açorianos, em especial os de São Miguel e da Terceira. Mas é essa a decisão do tribunal e, como não poderia deixar de ser, o Governo dos Açores acatará essa decisão”, disse.

Vasco Cordeiro acrescenta que “esta decisão obriga a repensar o calendário [de retoma] que estava já a ser trabalhado para a reabertura das ligações aéreas e marítimas interilhas”.

Há, no entanto, novas regras para quem chega ao arquipélago:

"Viajar já com teste negativo feito previamente à partida, submeter-se à realização de um teste no momento de chegada à região e aguardar pelo resultado, cumprir voluntariamente um período de quarentena de 14 dias num hotel determinado ou regressar ao destino de origem. Se o passageiro recusar qualquer uma dessas opções, se violar a quarentena voluntária ou se violar o isolamento profilático será então determinada a realização de quarentena obrigatória em hotel, assumindo neste caso o passageiro todos os respetivos custos financeiros derivados de uma decisão do próprio", referiu.