Covid-19. ANECRA "saúda de forma enfática" reabertura dos centros de inspeção

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) saúda a decisão do Governo de reeabrir os centros de inspeçao automóvel. Em comunicado, a instituição destaca a importância destes centros no funcionamento do setor automóvel.

"A ANECRA saúda de forma enfática a decisão do Governo, que vem claramente de encontro à posição que muito recentemente tivemos oportunidade de defender publicamente, não só pela relevância dos serviços prestados por estes operadores, como pelo facto dos Centros de Inspecção terem um papel absolutamente determinante na Cadeia de Funcionamento do Setor Automóvel, com especial relevância na actividade da Manutenção e Reparação de Automóveis", pode ler-se.

A reabertura destes centros, assim como das escolas de condução, foi anunciado pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), na sexta-feira.

Os centros de inspeção reabrem a 18 de maio, o que irá “permitir a abertura ao público dos centros de inspeção aos utentes para que procedam à inspeção periódica de veículos”, de acordo com o comunicado do ministério.

Esta medida depende do “cumprimento de medidas de ocupação, permanência e distanciamento físico que salvaguardem os utentes e os funcionários”.

De acordo com a tutela mantém-se, no entanto, em vigor “o regime excecional de inspeção periódica, segundo o qual os veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pesados, que devessem ser apresentados à inspeção periódica no período que decorre desde 13 de março de 2020 até ao dia 30 de junho de 2020, veem o seu prazo prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula”.

O MIH esclarece ainda que se mantém igualmente “o regime excecional de responsabilidade civil automóvel, em que as seguradoras assumem a responsabilidade pelos acidentes ocorridos com viaturas sem inspeção periódica, desde que o seguro esteja ativo”.