Bombeiros destacados para incêndios em Vila Real vão ser testados à Covid-19

Os bombeiros do distrito de Vila Real destacados para o dispositivo de combate a incêndios vão ser testados à Covid-19 já a partir de segunda-feira, dia 18.

De acordo com o presidente da comissão distrital de Proteção Civil, este ano vai ser necessário lidar com a “pandemia da Covid-19 e os incêndios em simultâneo”, o que representa uma dificuldade acrescida.

“Vamos ter de conviver com estas duas situações e é preciso prevenir”, alerta Fernando Queiroga.

Nesse sentido, foi feito um pedido aos agrupamentos dos centros de saúde do Alto Tâmega e do Douro I – Marão e Douro, para que os bombeiros do distrito de Vila Real que vão integrar o dispositivo de combate a incêndios sejam testados à Covid-19, a partir da próxima semana.

No total, serão testados cerca de 200 bombeiros. Esta “é uma medida importante”, sublinha o também presidente da autarquia de Boticas.

“No caso de ser detetado um caso positivo num quartel, este terá de ser encerrado”, sublinha o autarca, alertando para a “necessidade de haver equipas de retaguarda”.

“A segurança e a proteção dos operacionais tem de ser redobrada, não só por causa dos incêndios, mas também pelo perigo de contágio da Covid-19”, defende.

O presidente da comissão distrital de Proteção Civil de Vila Real adianta que foi também solicitado aos agrupamentos de centros de saúde (ACES) do distrito o rastreio “aos sapadores florestais”.

O autarca solicitou ainda aos colegas presidentes de Câmara para, quando for necessário, serem “servidas refeições individuais aos operacionais no terreno”.

Desde sexta-feira, no designado nível reforçado II, o dispositivo no distrito conta com um total de 574 elementos, 144 viaturas e dois helicópteros.

O maior reforço é garantido na fase de maior risco de incêndio, entre 1 de julho e 30 de setembro, com 754 operacionais, 183 veículos, estando nesse período já ativados quatro helicópteros espalhados pelos três meios aéreos do distrito.