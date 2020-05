Covid-19. Mais de 4,5 milhões de infetados e 307 mil mortos em todo o mundo

Veja também:

O novo coronavírus já infetou 4.549.100 pessoas em todo o mundo, pelo menos 307.321 das quais morreram, segundo um balanço com base em números oficiais feito pela agência AFP às 11h00 TMG (12h00 em Lisboa) deste sábado.

Os números são relativos a 196 países e territórios e contabilizam os casos desde o início da pandemia de covid-19, em dezembro, na China.

Pelo menos 1.602.400 pessoas foram consideradas curadas.

A agência adverte que o balanço não reflete o número real de contaminações, designadamente porque grande número de países apenas testa a presença do vírus nas pessoas que necessitam de hospitalização.

Os Estados Unidos, que registaram as primeiras mortes associadas à covid-19 em fevereiro, são o país mais atingido do mundo, tanto em infeções como em casos, com 87.568 mortes em 1.443.397 casos e 250.747 pessoas declaradas curadas.