Coronavírus. Pandemia já matou mais de 309 mil pessoas

Veja também:

O novo coronavírus já matou pelo menos 309.296 pessoas em todo o mundo desde que foi detetado em dezembro na China, de acordo com um relatório elaborado pela France Presse (AFP) e divulgado às 20h00.

Mais de 4.588.360 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 1.618.800 foram considerados curados.

Desde a contagem realizada na sexta-feira, à mesma hora, registaram-se mais 4.676 mortes e mais 96.569 casos em todo o mundo.

Os países com mais mortes são os Estados Unidos, com 1.247 novas mortes, o Brasil (824) e o Reino Unido (468).

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, continuam a ser o país mais afetado, com 87.991 mortes em 1.456.029 casos. Pelo menos 250.747 pessoas foram declaradas curadas.

Segue-se o Reino Unido, com 34.466 mortes em 240.161 casos, a Itália com 31.763 mortes em 224.760 casos e a França com 27.625 mortes em 178.870 casos contabilizados na quinta-feira (as autoridades não forneceram novo balanço completo desde então).

Ño quinto lugar desta lista surge a Espanha, com 27.563 mortes em 230.698 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que conta maior número de mortos proporcionalmente à sua população, com 78 vítimas mortais por cada 100.000 habitantes, seguida da Espanha (59), Itália (53), Reino Unido (51) e França (42).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a pandemia começou no final de dezembro, contabiliza oficialmente um total de 82.941 casos (oito novos nas últimas 24 horas), incluindo 4.633 mortes (0 novas) e 78.219 curas.

Portugal regista 1.203 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 28.810 infetados, mais 227 do que na véspera, segundo a Direção Geral da Saúde.

A Europa totaliza este sábado 165.407 mortes para 1.869.325 casos, Estados Unidos e Canadá contam 93.749 mortes (1.531.799 casos), a América Latina e Caraíbas somam 27.374 mortes (482.581 casos), a Ásia contabiliza 11.903 mortes (344.821 casos), o Médio Oriente tem 8.057 mortes (271.426 casos), África soma 2.680 mortes (80.032 casos) e a Oceânia 126 mortes (8.381 casos).

O balanço foi realizado usando dados recolhidos pelas delegações da agência de notícias francesa AFP nas autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde.

Devido a correções pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, os números da evolução da pandemia nas últimas 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.