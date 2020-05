Pedro Barroso renova com o Benfica e Castelo Branco

O Benfica e Castelo Branco anunciou a renovação de contrato com o treinador Pedro Barroso.

O técnico de 34 anos estreou-se no Campeonato de Portugal na última temporada. O Benfica e Castelo Branco ocupava o segundo lugar da Série C, à data da suspensão dos campeonatos.

Antes, o treinador passou pelo Freamunde, Aliados Lordelo e Rebordosa e integrou a equipa técnica de Carlos Pinto no Chaves e Tondela.

"Depois de uma época inicial na qual se começaram a definir novas atitudes e novas metodologias na gestão do Benfica e Castelo Branco, importa agora começar a programar o futuro com base na ambição, na competência e no profissionalismo de todos os intervenientes na estrutura do clube", justificou o clube, no comunicado oficial da renovação.

O Benfica CB terminou a temporada no segundo posto da Série C, em lugar de acesso ao "play-off" de subida, com 42 pontos, a 11 do líder Praiense.