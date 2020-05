Francisco Dias da Silva equaciona recandidatura à presidência do Gil Vicente

O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, mostrou na sexta-feira disponibilidade para recandidatar-se à liderança do clube da I Liga de futebol nas eleições para o triénio 2020-2023, em 18 de junho.

“Em princípio, terei de dar continuidade a este trabalho. Não é momento de o Gil Vicente ter vazios diretivos, porque esta gestão é muito sensível e tem de ser muito bem acompanhada. O clube recuperou a imagem, valorizou-se e está a resolver os problemas com dignidade, mas as eleições condicionam a preparação da próxima época”, frisou o dirigente, numa conversa promovida pelos minhotos nas redes sociais.

“Ainda não decidi nem disse que sim, mas não vale a pena estar com muitos rodeios. Pensando eu que ninguém vai querer assumir a responsabilidade, se não aparecer outra candidatura naturalmente que terei de dar continuidade, caso contrário seria uma desgraça para o clube e era inglório o esforço que se fez até aqui”, manifestou.

As listas completas candidatas aos corpos sociais deverão ser entregues ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral e entregues nos serviços administrativos do Gil Vicente até às 18:00 horas de 09 de junho, nove dias antes do ato eleitoral, que deverá ocorrer entre as 10:00 e as 20:00, no Estádio Cidade de Barcelos.