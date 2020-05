André Geraldes abandona Farense

André Geraldes deixou esta sexta-feira de exercer funções no recém promovido Sporting Clube Farense.

Ao que a Renascença apurou, o até aqui diretor executivo (CEO) da SAD algarvia terminou a ligação que mantinha aos leões de Faro, não subindo com a equipa ao escalão maior, cujo regresso, 18 anos depois da última presença, foi confirmado no passado dia cinco.

A saída do dirigente aconteceu após uma reunião mantida nas últimas horas com o presidente do Farense, João Rodrigues, a qual se concluiu com a desvinculação de Geraldes.

As justificações para este abandono devem ser explicadas este sábado, através de comunicado.

André Geraldes fazia parte da estrutura, que administra o futebol do Farense, desde 2018. Na época passada, o histórico emblema algarvio assegurou a manutenção nas últimas jornadas da Segunda Liga, tendo agora em 2019/20 confirmado a subida ao escalão principal por decisão da direção da Liga Portugal. A equipa às ordens de Sérgio Vieira, que deverá manter-se no 'S.Luís' para a nova temporada, era segunda classificada, dois pontos atrás do líder Nacional, aquando da interrupção da prova por causa da pandemia da Covid-19.

Antes de trabalhar no Farense, André Geraldes, de 33 anos, esteve ligado ao Sporting como "team manager", entre outros cargos. Todavia, deixou Alvalade na sequência da operação 'Cashball, cujo processo acabou arquivado. Em Janeiro passado, já como CEO do Farense, foi testemunha no processo do ataque à Academia de Alcochete, no qual era arguido o antigo presidente sportinguista Bruno de Carvalho.