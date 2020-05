Raphael Guerreiro brilha na goleada do Dortmund contra o Schalke 04

Raphael Guerreiro foi a grande figura do Borussia Dortmund, que goleou o rival Schalke 04, em casa, por 4-0.

A partida foi disputada à porta fechada, no Signal Iduna Park, devido à pandemia da Covid-19. A partida contou com outros constrangimentos, como os suplentes usarem máscara, os jogadores não se poderem cumprimentar e as bolas serem desinfetadas.

Ao intervalo, a equipa de Favre já vencia por 2-0, com golos de Haaland, aos 29, e Raphael Guerreiro, aos 45 minutos. No segundo tempo, o internacional português bisou, aos 63 minutos, assistido pela promessa norueugesa, Haaland. Antes, Thorgan Hazard tinha já feito o 3-0, aos 48 minutos.

Com este resultado, o Dortmund pressiona o Bayern de Munique, que lidera com mais um ponto, mas menos um jogo realizado.

Outros jogos:

Augsburgo 1-2 Wolfsburgo

Dusseldorf 0-0 Paderborn

Hoffenheim 0-3 Hertha de Berlim

RB Leipzig 1-1 Friburgo