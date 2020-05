"Geração à rasca" volta a enfrentar "peso de mais uma crise"

Veja também:

A população apelidada de "geração à rasca" há 10 anos volta a enfrentar o "peso de mais uma crise", apresentando a maior perda de rendimento e o maior risco de ser infetada, segundo o Barómetro Covid-19 hoje divulgado.

Os dados mostram que "a crise da covid-19 afeta de forma desigual a população, com particular impacto nos grupos mais jovens. A geração com 26-45 anos em particular está a ser mais afetada pela suspensão da sua atividade e teve a perda de rendimento mais significativa", salienta a ENSP.



"Há 10 anos, numa altura em que davam início à sua vida profissional, estas pessoas foram fortemente afetadas pela crise que envolveu o resgate da 'troika', ficando apelidadas inclusivamente de 'geração à rasca'" e agora "volta a enfrentar o peso de mais uma crise, cujos efeitos continuarão a ser sentidos nos próximos anos".