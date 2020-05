Carlos Costa apadrinha Mário Centeno para o lugar de Governador do Banco de Portugal

Numa altura em que está em fim de mandato, o governador do Banco de Portugal Carlos Costa lança o nome do ministro das Finanças, Mário Centeno, para o cargo num futuro próximo, numa entrevista ao semanário Expresso. Carlos Costa pensa que Centeno tem todas as condições para ser um grande governador do Banco de Portugal. Segundo o Expresso, Carlos Costa dá gás à possibilidade — que o próprio Centeno não exclui — de o atual ministro das Finanças o substituir naquele cargo já em julho.

Na mesma entrevista, Carlos Costa autoelogia o trabalho que fez, e diz que Centeno tem meio caminho andado para o sucesso. “Vai receber uma máquina que está rejuvenescida, com muito maiores competências, com uma estruturação muito forte, com um sentido de missão e um foco muito claro.”

Recorde-se que é publico que Carlos Costa e Mário Centeno têm uma relação tensa. A mesma nasceu durante o primeiro mandato de Carlos Costa na instituição, no qual, Centeno (na época um alto quadro do BdP) candidatou-se a diretor do departamento de Estudos Económicos. Acabou chumbado por um júri, e a decisão foi validada pelo governador. Carlos Costa recorda o caso, mas não lhe dá muita importância. “Tínhamos grandes candidatos e todos eles foram devidamente valorizados na sua componente científica e académica. Não foram capazes de demonstrar as qualidades que se pretendiam em matéria de gestão de pessoas. Dito isto, o professor Mário Centeno foi convidado por mim, depois desse concurso, para ser assessor ou consultor do governador e nessa qualidade recebeu um mandato para promover uma conferência internacional. Isto demonstra que não houve qualquer corte de relações ou qualquer menorização da capacidade científica e técnica do professor Mário Centeno, pelo contrário houve uma valorização.” Em relação a uma possível incompatibilidade de Centeno para o cargo, por o ministro das Finanças poder transitar diretamente do ministério para governador do Banco de Portugal, também mereceu um comentário de Costa: “Isso é uma questão sobre a qual eu não me posso pronunciar de maneira nenhuma, porque cabe aos agentes políticos saber o que é que consideram incompatível ou não.” Este “não é o caso” de uma “incompatibilidade factual”, reconhece Carlos Costa, mas sem afastar a questão da independência do próximo governador face ao poder político. “Depende da forma como a pessoa interpreta o mandato que lhe está atribuído. Não é uma questão genética, é uma questão de compreensão do mandato e também de atitude”, qualifica o atual líder do banco central.