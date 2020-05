A pandemia e os cuidados paliativos

Isabel Galriça Neto e Edna Gonçalves dirigem Serviços de Cuidados Paliativos em hospitais nas principais cidades – uma no setor público e outra no privado.

Edna Gonçalves é presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e Diretora do Serviço de Cuidados Paliativos no Hospital de São João no Porto, um dos mais pressionados na pandemia de Covid-19.

Isabel Galriça Neto é diretora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz – Lisboa, foi deputada eleita pelo CDS e acaba de escrever para a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) um ensaio sobre o tema, intitulado "Cuidados Paliativos: Conheça-os Melhor".

Esse é o mote para o programa onde se analisam as diversas dimensões destes cuidados de saúde multidisciplinares, avaliando também a forma como a pandemia pôs à prova e aproveitou (ou não) a capacidade instalada de cuidados paliativos no sistema nacional de saúde.

