​Desconfinar ou desconfiar?

Em vésperas da segunda fase do desconfinamento em Portugal, o Visto de Fora analisa a forma como tem decorrido o alívio das restrições em vários países europeus.



Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici mostram especial preocupação com o futuro do turismo, dado o peso que tem para os países do Sul da Europa.

Esta edição recorda também as imagens do Santuário de Fátima vazio no 13 de Maio, que percorreram o mundo.

Os dois correspondentes comentam ainda os casos nacionais da semana: o crime de Peniche e a mini-crise Centeno/Costa/Marcelo.

E saberão Begoña e Olivier quem está a “fazer o ninho atrás da orelha”?

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.