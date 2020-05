​São irmãos, compõe pela internet e criaram uma banda. Quem são os Motherflutters?

Os dois músicos irmãos estão agora a trabalhar num álbum de originais. Dizem que querem “fazer uma música vibrante”. O primeiro tema que acabam de lançar chama-se ‘Tomorrow’ e asseguram tem muito a ver com o momento que o mundo vive.

O vídeo já disponível começa com a frase “um dia as ruas vão estar desertas, as pessoas vão ficar em casa durante meses e só vão ver os amigos através de conversas vídeo”. Alguma semelhança com a realidade não é pura coincidência. Mas este não é um tema sobre a pandemia, é antes uma música com uma mensagem de esperança e que encerra na sua criação uma história curiosa e muito particular na vida destes irmãos.

Há dois anos, André ia tornar-se tio, e Filipe, pai pela primeira vez. O nascimento de Tiago, o primeiro filho inspirou Filipe a escrever ‘Tomorrow’, onde nos primeiros acordes ouvimos “o bater de um coração”. São “texturas” de uma música que saiu “naturalmente, até de foi muito rápido”, admite Filipe com admiração.

“Estava naquela sensação de tempo suspenso, à espera, não sabíamos bem o que fazer, as malas estavam feitas, mas não sabíamos bem o dia em que íamos para o hospital. A maneira que tive de combater essa espera e inquietação positiva foi tentar compor alguma coisa para me ocupar. Começou a surgir uma melodia e uma letra”.

A música que “fala desse momento do nascimento” não era para ser a primeira a lançarem, mas sentiram que face à atual circunstância do mundo, queriam fazer nascer este projeto musical com esta mensagem de esperança. A verdade é ‘Tomorrow’ sai numa altura em que, entretanto, Filipe vai ser pai pela segunda vez.

André Cameira explica que vão agora lançar uma música de cada vez. Já têm 10 temas preparados e querem ir auscultando a opinião de quem os ouve. Para o verão tinham pensado dar os primeiros concertos, mas “tudo foi alterado e cancelado”, indica André que acrescenta que se tiveram de “adaptar às circunstâncias”.

Como acharam que “o mundo não podia parar” apostaram em oferecer ao público este primeiro single “que fazia sentido na atual conjuntura porque fala do concretizar de um sonho, mesmo nos momentos mais difíceis”.

O vídeo de ‘Tomorrow”, explicam, tem uma produção “caseira”, foi feito “em tempo recorde”, com a “ajuda de familiares e amigos, todos em confinamento” devido à Covid-19.