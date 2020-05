​Museu do Douro reabre e quer saber como viveram os durienses a pandemia de Covid-19

Veja também:

O Museu do Douro vai reabrir as suas portas ao público na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, apostando numa nova forma de interagir com os visitantes.



“Como museu do território, vamos fazer prevalecer esse mesmo território. Sempre que possível, vamos reprogramar para os espaços exteriores. Não descurando, claro, as nossas exposições e trabalho no interior da instituição”, refere Fernando Seara, Diretor do Museu do Douro.

Apostando muito fortemente na segurança dos funcionários e visitantes, o Museu do Douro encara esta fase a que o mundo está sujeito, como uma oportunidade de ser mais interveniente na comunidade.

“Como é que o Museu pode contribuir para uma vida de mais cultura? É uma questão que colocamos. Queremos levar a cultura, as exposições, para as praças públicas, para os centros históricos, para os jardins…Queremos atrair pessoas para a região do Douro”, reitera o diretor.

A abertura do Museu coincide com o Dia Internacional dos Museus, este ano sob o tema “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”.

Neste contexto, o Museu do Douro vai lançar um desafio à população em geral, mas igualmente às instituições envolvidas no terreno.

“Enquanto instituição de memória, e com um importante fundo arquivístico, o Museu pretende recolher para o futuro documentos e testemunhos associados à vida dos durienses neste desconhecido tempo. Sejam de origem institucional, produzidos por Câmaras, Juntas de Freguesia, Escolas, sejam testemunhos na primeira pessoa, como fotos, vídeos, poemas, diários”, explica a instituição em comunicado.