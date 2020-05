Há artistas a passar fome em Portugal, denuncia ator Nuno Lopes

Preocupado, mas considerando-se um “privilegiado” nesta fase, Nuno Lopes também viu o seu trabalho afetado. “Tive de parar um filme que estava a fazer com o Marco Martins. Voltamos para Portugal e como as condições monetárias que a cultura tem nunca são grandes, estamos neste momento a perceber como é que podemos continuar”, conta o ator.

Nuno Lopes, que nesta fase da carreira está a gostar do desafio de fazer televisão, diz que “tem sempre saudades do palco”. O ator conta que o projeto cinematográfico com o realizador Marco Martins já tinha “cenários construídos, viagens pagas com o pouco dinheiro que havia para fazer o filme”, por isso questiona-se sobre como e quando poderão voltar às rodagens.

Nuno Lopes lembra ainda que “tinha um outro projeto em França” e esse vai depender também da reabertura das fronteiras “e de como será a evolução do vírus no mundo”.

A pandemia de Covid-19 tem afetado muito o setor das artes, um inquérito recente promovido pela Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) revelava que a maioria dos espetáculos cancelados desde março, devido à Covid-19 eram de música e que “por cada espetáculo cancelado ficaram sem rendimento, em média, 18 artistas, 1,3 profissionais de produção e 2,5 técnicos”.