​Vigília de oração do terço assinala Dia Internacional da Família

A Igreja celebra, esta sexta-feira, o Dia Internacional da Família. Está marcada uma vigília de oração online entre as 21h00 e as 21h30.

Irá constar da oração do terço e terá o apoio de cinco dioceses em representação de todas as 21 que existem no país. Em cada uma das dioceses escolhidas, haverá uma família que rezará um Mistério. Estes Mistérios foram distribuídos "de um modo geográfico".

"Um Mistério na diocese de Bragança, no norte, um Mistério na Diocese do Algarve, no sul, um outro Mistério na diocese de Portalegre/Castelo Branco e outro Mistério na diocese do Porto, ainda que este Mistério seja orientado pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar que funciona na cidade invicta. E depois envolvemos as regiões autónomas com um Mistério distribuído à diocese de Angra", explica o responsável pelo departamento que organiza o evento.

Manuel Marques diz, ainda, que foi proposto que, durante a vigília, fosse colocada uma vela na janela de cada casa.

"Um sinal para o exterior de que estamos em oração nesta Semana da Vida, pela defesa da vida em todas as suas circunstâncias, desde o nascer ao morrer. É um sinal da vida para o exterior pura e simplesmente, tem esse significado de nos mostrarmos, de nos manifestarmos. E também a luz é um sinal de vida", refere.

A vigília será presidida por D. Armando Esteves Domingues, bispo auxiliar do Porto e vogal da Comissão Episcopal do Laicado e Família.

A cerimónia poderá ser acompanhada através do Facebook da Agência Ecclesia, que foi a plataforma digital escolhida para transmitir este evento.