Vaticano prepara reabertura da Basílica de São Pedro no dia dos 100 anos de João Paulo II

A Basílica de São Pedro tem estado a ser preparada para reabrir portas na próxima segunda-feira, 18 de maio, como previsto no acordo com as autoridades de saúde italianas que autorizaram o regresso das celebrações comunitárias.

Além da Basílica de São Pedro, também a Basílica de Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo extramuros vão voltar a abrir ao público e por isso foram também alvo de operações de limpeza e desinfeção.

Na quinta-feira, os responsáveis do Vaticano estiveram reunidos para debater “as medidas adequadas para o regresso seguro das celebrações litúrgicas. Uma das hipóteses é a medição da temperatura corporal dos participantes nas celebrações.

A reabertura de portas das basílicas papais acontece no preciso dia em que se assinala o centenário do nascimento de João Paulo II.