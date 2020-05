Dia do Migrante e do Refugiado. Papa reza por quem sofre "marginalização e rejeição"

Francisco recorda a intuição de Pio XII, na constituição apostólica Exsul Família (1/VIII/1952) em que, “na sua fuga para o Egito, o menino Jesus experimenta, juntamente com seus pais, a dramática condição de deslocado e refugiado”, para concluir que, “infelizmente, nos nossos dias, há milhões de famílias que se podem reconhecer nesta triste realidade” e “quase todos os dias, a televisão e os jornais dão notícias de refugiados que fogem da fome, da guerra e doutros perigos graves, em busca de segurança e duma vida digna para si e para as suas famílias".

“Forçados, como Jesus Cristo, a fugir” é o título da mensagem, divulgada esta sexta-feira , para o 106.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala a 27 de setembro de 2020.

Quatro verbos e mais seis pares deles

Há quatro verbos que Francisco considera fundamentais para responder a este drama: acolher, proteger, promover e integrar. O Papa indicou-os há dois anos, na mensagem para este dia, em 2018.

Agora, na mensagem deste ano, o Santo Padre acrescenta, àqueles quatro verbos, uma nova grelha de “seis pares de verbos, com ações muito concretas, interligadas numa relação de causa-efeito”. Ei-los, numa síntese:

É preciso conhecer para compreender: “Frequentemente, quando falamos de migrantes e deslocados, limitamo-nos à questão do seu número. Mas não se trata de números; trata-se de pessoas! Se as encontrarmos, chegaremos a conhecê-las. E conhecendo as suas histórias, conseguiremos compreender.”

É necessário aproximar-se para servir: “Os receios e os preconceitos mantêm-nos afastados dos outros e, muitas vezes, impedem de nos aproximarmos deles para os servir com amor. Abeirar-se do próximo frequentemente significa estar dispostos a correr riscos, como muitos médicos e enfermeiros nos ensinaram nos últimos meses.”

Para reconciliar-se é preciso escutar: “Durante semanas, neste ano de 2020, reinou o silêncio nas nossas ruas; um silêncio dramático e inquietante mas que nos deu ocasião para ouvir o clamor dos mais vulneráveis, dos deslocados e do nosso planeta gravemente enfermo. E, escutando, temos a oportunidade de nos reconciliar com o próximo, com tantas pessoas descartadas, connosco e com Deus, que nunca Se cansa de nos oferecer a sua misericórdia”.

Para crescer é necessário partilhar: “A pandemia veio-nos recordar que estamos todos no mesmo barco. O facto de nos depararmos com preocupações e temores comuns demonstrou-nos, mais uma vez, que ninguém se salva sozinho. Para crescer verdadeiramente, devemos crescer juntos”.

É preciso co-envolver para promover: “A pandemia recordou-nos como é essencial a co-responsabilidade, pois só foi possível enfrentar a crise com a contribuição de todos, mesmo de categorias frequentemente subestimadas. Devemos «encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade» (FRANCISCO, Meditação na Praça de São Pedro, 27/III/2020).”

É necessário colaborar para construir: “No contexto atual, não posso deixar de reiterar que «este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas» (FRANCISCO, Mensagem Urbi et Orbi, 12/IV/2020). Para salvaguardar a Casa Comum e torná-la cada vez mais parecida com o plano original de Deus, devemos empenhar-nos em garantir a cooperação internacional, a solidariedade global e o compromisso local, sem deixar ninguém de fora.”

A Mensagem do Papa termina com uma oração inspirada no exemplo de São José, particularmente quando foi forçado a fugir para o Egito “a fim de salvar o Menino e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças dos malvados”.

A oração pede ajuda a São José, “para que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs que, forçados por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua terra a fim de se lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares mais seguros".