D. António Marto. “Ninguém proibiu as celebrações comunitárias. Foi a Igreja que se antecipou e bem”

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo O Bispo de Leiria-Fátima fala da sua experiência de fé num 13 de maio sem a presença de fiéis e comove-se com o sofrimento do mundo. Em relação ao Governo, diz que “não houve cedência, houve diálogo” e que “a autonomia da Igreja esteve sempre salvaguardada”, mas gostaria que as igrejas abrissem mais cedo do que o previsto. A poucas semanas da eleição de um novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Cardeal Marto espera “uma reforma e renovação” da Igreja em Portugal, tal como a deseja o Papa Francisco.

Como foi a sua experiência neste 12 e 13 de maio, em Fátima, desta vez num recinto tão vazio e em solidão? Foi uma experiência única, que vivi também pela primeira vez, sobretudo, para quem estava habituado a viver o 13 de maio com o recinto a extravasar. Mas confesso que, inicialmente, tinha receio de sentir solidão, mas não foi esse o sentimento. Em primeiro lugar, o sentimento que vivi foi a experiência de uma comunhão espiritual, que em linguagem teológica chamamos de comunhão dos santos. Sentimo-nos unidos a toda uma multidão de gente, que se une espiritualmente à celebração que acontece. Aliás, no anúncio que fiz, tinha sublinhado que, embora estivéssemos fisicamente separados, estaríamos espiritualmente unidos, como Igreja, em comunhão, à volta de Maria e com o coração cheio de fé. E assim aconteceu. E teve conhecimento pessoal de casos, de pessoas que se uniram? Sabia disso. E a preparação que o Santuário fez, através dos meios digitais também ajudou. Eu ouvia muita gente que seguia as indicações do Santuário, que pôs a sua vela, cada dia, à janela… até a minha própria irmã me dizia isso. Depois, a simbólica da própria celebração também foi belíssima. Sobretudo a do dia 12, à noite, com milhares de velas a representar todos os peregrinos. E eu quis, de propósito, salientar que essas velas representavam os vivos e também os defuntos, aqueles que tinham sido vítimas da Covid-19, para que os familiares se sentissem ali, também representados. Houve também as 21 velas a representarem as dioceses e os três metropolitas a representarem o episcopado. E ainda o gesto do lava-pés, impressionante. Tudo isto tocou o coração das pessoas. Na homilia do dia 13, disse que, por causa deste vírus, “sentimos o chão fugir-nos por debaixo dos pés”. Sentiu isso? Sentiu momentos de angústia, de incerteza, na preparação, nas decisões a tomar? Quando usei essa frase, estava a referir-me ao contexto social e mundial. Agora, pessoalmente, todos nos sentimos a viver um ambiente de incerteza, de insegurança, sem saber como vai ser o dia de amanhã, quer do ponto de vista pessoal, social e económico, quer do ponto de vista eclesial. Vamo-nos adaptando, dia a dia, às circunstâncias, conforme nos vão sendo fornecidos os dados. Mas quando tomei a decisão, no passado 5 de abril, com os colaboradores do Santuário, não senti grandes hesitações nem dramas. Sabíamos exatamente o que estávamos a fazer, que tínhamos de preservar a saúde pública e a responsabilidade do Santuário. Já tive ocasião de dizer, numa conferência de imprensa, que não queria ficar na história como o bispo responsável por um alastramento do vírus que viesse a agravar a situação de saúde pública do país. Nesse aspeto, tive muitas manifestações de apoio, depois de afirmar e reafirmar a decisão de que seria assim. Consultei também o presidente da Conferência Episcopal [D. Manuel Clemente], para saber a opinião dos outros bispos e não estava sozinho e a opinião deles era no mesmo sentido. Ainda a propósito da Covid-19, D. António Marto foi protagonista de um outro momento, histórico, ao fazer a consagração de Portugal aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, no dia 25 de março. Como é que surgiu a ideia, sentiu essa necessidade? A ideia surgiu do povo. O Povo de Deus, como diz o nosso Papa Francisco, “tem o seu faro”. Traduzido noutra linguagem, tem o seu sentido comum da fé. E, em 24 horas, foram milhares de assinaturas a fazer esse pedido, dirigidas à Conferência Episcopal, concretamente ao seu presidente, que depois consultou o Conselho Permanente e este, por sua vez, aceitou fazer a consagração. Como estávamos em confinamento, o presidente da conferência pediu-me, como vice-presidente e bispo do lugar, para ser eu a presidir e fazer essa consagração. Foi tudo preparado em cima da hora, mas saiu muito bem… Até o senhor se comoveu… Sim. Senti que o sofrimento do mundo me pesava sobre os ombros…Ainda hoje o sinto. E lá fui resistindo enquanto pude, para ver se chegava ao fim… mas não consegui mais. Foi um momento muito significativo para quem seguiu, pelos meios de comunicação. Mesmo em Espanha, logo a seguir ao ato, durante a noite, recebi telefonemas de bispos espanhóis, concretamente do presidente da Conferência Episcopal [D. Juan José Omella], a dizer que tinham seguido e também se tinham comovido.

Que tempo novo se está a gerar, com estas experiências com participação à distância? Há aqui uma possibilidade de fazer a experiência crente com uma experiência comunitária diferente? Estamos a fazer uma experiência de fé em circunstâncias excepcionais. São as circunstâncias da pandemia, e as suas consequências de ordem sanitária, as que mais obrigaram à reconfiguração e reprogramação das nossas atividades eclesiais. Mas, por sua vez, o povo costuma dizer: “Deus dá as habilidades conforme as necessidades”. E, de facto, houve uma criatividade muito grande para que, nestas circunstâncias excepcionais, se pudesse continuar a celebrar e a fazer a experiência comunitária da própria fé. São mudanças que vieram para ficar? Algumas poderão ficar, porque têm de se aproveitar para o futuro. Outras durarão enquanto duram estas circunstâncias. Por exemplo, o Papa Francisco, a partir de segunda-feira, diz: terminou [a transmissão online da Missa matinal, desde o Vaticano]. Eu também, a partir do Pentecostes, deixarei de transmitir a celebração do YouTube, para a diocese. É necessário que agora as pessoas retomem gradual e progressivamente a sua pertença eclesial vivida nas comunidades e nas paróquias. O que diria àquelas pessoas que anseiam por participar fisicamente nas celebrações, aceder à Eucaristia e confessar-se? Devemos seguir o exemplo do Papa. Se o Santo Padre fez o que fez… a ele também lhe custou, mas foi para dar o exemplo a toda a Igreja. E não fomos só nós, foi em todo o mundo, praticamente, que se suspenderam essas celebrações. Nós procurámos dialogar sempre com as autoridades e, concretamente, com a Direção Geral da Saúde, para ir tomando as nossas decisões. Eu, por exemplo, estava à espera que fosse possível recomeçar 15 dias antes do que está previsto. Mas dado o risco ainda elevado de contágio, segundo as previsões das autoridades de saúde, optou-se por abrir no Pentecostes (31 de maio). E já foi conseguir algo mais do que estava previsto, pois inicialmente as autoridades desejavam que fosse ainda mais tarde. Mas nós dissemos que o Pentecostes é uma data muito significativa para a Igreja. Chegou-se a um acordo, facilmente. Não houve tensões no diálogo. Mas comparando com a situação de outros países, onde foi mais grave a pandemia, que já abriram as igrejas, houve muita gente a achar que terá havido uma cedência… Não houve cedência, houve diálogo. A paciência também é uma virtude cristã! Eu também gostaria que as igrejas abrissem antes. mas, se não é possível, temos de dar também este testemunho e lembrar-nos de que Cristo está sempre junto de nós, não deixa de estar presente. Além disso, há algo nesta situação, que se deve conservar, juntamente com a Comunhão sacramental, pela qual se anseia: é a comunhão espiritual. A certa altura, em várias comunidades, banalizou-se a Comunhão sacramental e perdeu-se aquela dimensão espiritual profunda que agora se redescobriu, na melhor tradição da Igreja. O Papa fazia-a, todos os dias, no final de cada Eucaristia, e isso deve-nos acompanhar novamente, e simultaneamente com a Comunhão sacramental. É uma das lições a interiorizar e a permanecer para o futuro da Igreja. Este tempo foi também de debate, até teológico, em torno da prática sacramental em moldes diferentes. Por exemplo, a Reconciliação. O padre jesuíta Antonio Spadaro coloca essa possibilidade, olhando para o digital como um ambiente cheio de realismo, para essa prática. Acha que é uma possibilidade? Há um risco que devemos evitar, como diz o Papa, porque não podemos viralizar, tornar viral a prática sacramental da Igreja que, por si, é uma prática que requer encontro físico, pessoal, requer o toque, por exemplo, a unção em vários sacramentos. Nada substitui aquela relação pessoal. No entanto, em casos excepcionais, não me repugna, se não houver outra possibilidade. Mas acho que isso nem é preciso. O Papa concretizou um aspeto que vem no Catecismo da Igreja católica: se uma pessoa não tem a possibilidade de celebrar a Reconciliação, pode fazer o ato de arrependimento, diante de Deus, com o propósito de, depois quando puder, se reconciliar sacramentalmente. E diz: “ficam-lhe perdoados todos os pecados, inclusive os mortais”. A misericórdia de Deus é tão grande… Portanto, devemos ter uma preocupação de não tornar a nossa expressão de fé meramente virtual.

Não se preocupa, quando isto começar a abrir, que haja muita gente a sentir-se confortável na modalidade que encontrou em sua casa, online, numa espécie de bolha que se pode gerir. Não tem medo que passem a vir menos pessoas à igreja? É um risco. Mas penso que isto também serviu para personalizar a fé. Às vezes, para alguns, era uma fé rotineira, mas agora também é participada. Mesmo através dos meios de comunicação social, porque nela só participa quem quer. Não por rotina, mas por opção. Há quem diga: assistiam à Missa de casa, como se fosse só um espetáculo. Isso também não é completamente verdade, porque há sempre uma participação espiritual e eu penso que o Espírito Santo também age através desses meios, não é só o espetáculo de quem vê e presencia o que se está a passar ao longe. Também aqui é possível uma união espiritual. Devemos valorizar aquilo que é de valorizar, saber aquilo que foi necessário e ainda é, ou em circunstâncias excepcionais, e depois retomar outra vez a vida comunitária, sacramental, presencial, porque não há nada que substitua isso. Este tempo, esta pandemia, colocou a relação Igreja-Estado em cima da mesa para decisões importantes. O que é que vai ficar para a história na relação entre a Igreja Católica e o Estado? As relações têm sido, dentro dos dois princípios ou parâmetros da Concordata: autonomia própria na colaboração com o bem-comum. Há quem diga que a medida que proíbe as celebrações comunitárias é anticonstitucional… Ninguém proibiu as celebrações comunitárias. Foi a Igreja que assumiu. A Igreja antecipou-se, é preciso notar isso! A decisão foi da Igreja que se antecipou, e bem, até para dar o exemplo. Porque a Igreja, quer se queira quer não, é uma instituição de referência fundamental na sociedade. A autonomia esteve sempre salvaguardada? Esteve sempre salvaguardada, na colaboração e no diálogo. Foi tudo feito no diálogo. Eu não participei, pessoalmente, mas havia uma comissão própria, sobretudo em relação a estas questões do aspeto sanitário. São estas questões que obrigaram a fazer essas normas todas. Incomodou-se muito quando viu as imagens do 1º de maio? Muita gente protestou porque o espaço do recinto Santuário de Fátima era maior do que o da Alameda em Lisboa… teve esse problema? Na altura estranhei, mas como estava permitido por decreto era uma manifestação, mas nunca imaginei fazermos o mesmo em Fátima. A minha decisão estava tomada e era firme. A Igreja não segue os mesmos critérios que seguem os de ordem política, de ordem partidária. A Igreja segue o critério da dignidade da pessoa e do bem-comum. Neste momento o que é que o preocupa mais neste contexto de pandemia, em geral? Em geral, o que me preocupa mais são as consequências, o que vem a seguir, o pós-pandemia. Sobretudo as consequências laborais, económicas e sociais que já se sentem. Os pedidos de ajuda, seja a título individual, seja a título familiar, têm aumentado muitíssimo em várias dioceses. Gente que tinha o seu trabalho, gente da classe média, mais ou menos, e que agora, por causa da família, sente necessidade. É a chamada pobreza envergonhada. Uma crise mais grave do que a última que tivemos? Ninguém sabe dizer. Segundo as notícias de Bruxelas, dizem que será uma recessão mais grave, mais forte do que a última, mas não há certezas. Toda a gente está a ver como vai ser. Mas vai ser duro e os dias vão ser difíceis. A Igreja também vai sentir isso, incluindo o Santuário de Fátima, que vive das ofertas e, não havendo ofertas, como está já a acontecer nestes tempo, não é fácil. A diocese tem alguma almofada para poder acudir alguns casos, mas a gente também confia na Providência Divina. Foi o que eu disse Fátima sobre “a mão materna de Maria”, que certamente não deixará faltar o necessário.

