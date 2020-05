​Confissões religiosas terão contacto na DGS para preparar regresso dos ritos

Veja também:

As principais confissões religiosas do país terão um ponto de contacto na Direção-Geral da Saúde (DGS) para preparar o regresso das celebrações. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela ministra da Justiça e membro do Governo responsável pelos assuntos da liberdade religiosa, depois do encontro com representantes de várias confissões.



“Vamos distribuir às várias confissões um documento de ordem geral que a Direção-Geral da Saúde já tem preparado e será distribuído às várias confissões e depois cada uma delas procurará adaptar os respetivos cultos, as cerimónias e os ritos a esse documento”, disse Francisca Van Dunem aos jornalistas no fim do encontro.

A governante acrescentou ainda que “haverá depois um ponto de contacto da Direção-Geral da Saúde que, no concreto, vai depois estabelecer, de acordo com as diferenças de ritos também as diferentes modalidades de proteção que no caso se imponham”.