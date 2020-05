FC Porto sem casos positivos de Covid-19

O FC Porto, ao que a Renascença apurou, não tem registo de qualquer caso positivo de Covid-19, ao contrário do que foi veiculado na manhã desta sexta-feira. Os jogadores, que estão na segunda semana de trabalho no relvado, sob condicionantes de prevenção de contágio, têm sido testados, bem como todo os técnicos, "staff" e restantes funcionários.

Até à data, segundo a Renascença confirmou, não há casos positivos de Covid-19. O FC Porto também já determinou que não irá tornar públicos os resultados dos testes. Irá comunicá-los apenas às autoridades competentes.

Questionada, esta sexta-feira, sobre se tinha conhecimento de algum caso positivo no clube, a diretora-geral da Saúde esclareceu que não tinha condições para responder, porque não tem esse reporte. Admitiu, no entanto, a probabilidade de existirem casos positivos, porque os clubes "têm estado a fazer testes aos jogadores".

Graça Freitas explica que a informação que os clubes cedem à DGS segue o circuito normal. Os testes são requisitados, os resultados são enviados para os clubes e comunicados à autoridade de saúde.

A Primeira Liga de futebol deverá ser retomada a 4 de junho, para se realizarem as dez jornadas que estão por concluir. O FC Porto é o líder do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.