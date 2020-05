Covid-19. Costa diz que teve de arriscar decisões por falta de consenso científico

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números António Costa escolhe o dia em que decidiu encerrar as escolas como o mais difícil de toda a pandemia, até à data, por não existir consenso científico para a decisão. Em entrevista à CMTV, o primeiro-ministro fala num período de muitas decisões complicadas e a satisfação por poder começar, nesta altura, a retirar algumas restrições. "Pareceu uma eternidade de tempo de decisões difíceis. O dia mais difícil foi a 12 de março, em que tomei a decisão de encerrar as escolas, porque na altura não tinha suporte científico suficientemente forte para essa decisão e teria de arriscar. Poderia correr bem, ou mal, mas as pessoas perceberam a decisão. Mas na altura foi muito difícil porque não havia consenso científico para encerrar as escolas", começa por afirmar. O primeiro-ministro destaca o gosto de poder anunciar o fim de algumas restrições, como a proibição das visitas nos lares e limitações nos funerais, mas reconhece que, no final da pandemia, poderão surgir críticas. "Tive muito gosto de anunciar que os portugueses podem finalmente estar com os familiares nos lares e também participar nas cerimónias fúnebres. Tem sido um período muito difícil, com momentos muito difíceis. Tenho consciência que toda a gente concorda neste momento de crise, mas, no final, vão apresentar a fatura", diz. No entanto, Costa diz que não se preocupa com futuras consequências políticas das decisões tomadas durante a pandemia. "Faz parte da vida, não estou a pensar no que vem a seguir", avança.

Na segunda-feira, reabrem as creches e as escolas para o 11º e 12º anos. António Costa reconhece que é um "dia muito importante" e garante que as instituições estão apetrechadas de forma a retomar atividade em segurança. "Todas as escolas receberam material, foram mais de quatro milhões de máscaras e muitos litros de gel desinfetante. Ainda hoje visitei uma das maiores escolas do país e vi como o corpo docente e todos os assistentes estão preparados e motivados para este momento de teste que é o regresso dos alunos", explica. "Não podemos ter um polícia em cada praia" A época balnear arranca a 6 de junho e o executivo apresentou, esta sexta-feira, as medidas para o acesso às praias, como um sistema de semáforos em cada praia e será criada uma aplicação para os banhistas, antes de saírem de casa, saberem se os areais estão com pouca ou muita gente. Para além disso, o distânciamento será obrigatório. António Costa explica que não terá um polícia a fazer fiscalização em cada praia da costa portuguesa, mas conta novamente com a responsabilidade dos portugueses. "É uma questão de responsabilidade, não podemos ter um polícia em cada praia. As praias são um local de lazer e descanso e, por isso, temos de ser os fiscais de nós próprios. A regre é simples, claro que confio nos portugueses que foram capazes de sacrificar a sua liberdade durante quase dois meses, vão deitar tudo a perder agora? Não vão ser capazes de estar na praia sem civismo?", questiona. É nesse sentido que o primeiro-ministro espera que o turismo nacional aumente consideravelmente este verão: "É fundamental que os portugueses possam gozar as suas férias. Acho que todos vão procurar fazer férias cá, não vão arriscar ir para fora e vão conhecer zonas do país que não conheciam". Costa diz, entre risos, que espera poder ir de férias, mas admite que os incêndios podem retirar essa possibilidade. Sobre a possível realização da Festa do Avante, o primeiro-ministro acredita que poderá ser realizado, caso sejam respeitadas as medidas de segurança. "A Assembleia da República está a discutir uma proposta do governo e o PCP também vai tomar uma decisão no momento próprio, mas há atividades que o Estado tem direito de proibir e outras não, como a atividade política. Já não há estado de emergência, pode-se fazer um comício desde que se cumpram regras. Também não podemos proibir atividades religiosas, desde que cumpram as normas de segurança. Temos de ter bom senso na forma como as coisas são feitas", explica.