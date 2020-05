Bloco quer obrigar instituições com financiamento público a pagar salários a 100%

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) condena a Casa da Música por estar a cortar nos salários dos seus trabalhadores precários, quando mantém financiamento do Estado. Catarina Martins quer obrigar as instituições com financiamento público a pagar salários na íntegra.

Catarina Martins esteve reunida, esta sexta-feira, com trabalhadores precários afetados pelas consequências económicas da pandemia do novo coronavírus. No final da reunião, classificou de "absolutamente inaceitável" que a Casa da Música esteja "a cortar a 100% dos salários de boa parte dos trabalhadores de que precisa há 10 ou 15 anos".



"O Conselho de Administração da Casa da Música diz que não está legalmente habilitado a pagar os salários. É mentira. O decreto-lei sobre cancelamento de espetáculos dá a possibilidade a todas as entidades que têm financiamento público de pagarem a 100% aos trabalhadores, que deviam estar a trabalhar neste momento e só não estão porque os espetáculos tiveram de ser cancelados. Mas não obriga. Nós achamos que a lei deve obrigar ao pagamento a 100%, porque se estão a receber o dinheiro do Orçamento do Estado (OE), porque é que os trabalhadores, a seguir, não recebem o seu salário? Como é que podemos aceitar que qualquer uma destas grandes instituições culturais esteja a poupar à conta de não pagar aos seus trabalhadores?", questionou.

Catarina Martins lembrou que a Casa da Música é financiada, sobretudo, pelo OE, pelo que "o seu financiamento não é posto em causa". "O facto de, neste momento, não poder ter espetáculos não pode ter afetado, até à data, o orçamento da Casa da Música em mais de 5%", apontou.