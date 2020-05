Testes ​Covid-19: Número de casos positivos caiu para 4,3% em duas semanas

Veja também:

O número de casos positivos de covid-19 por testes realizados caiu de 5,6% para 4,3% nas últimas duas semanas, o que significa que mesmo testando mais o número de novos casos mantém-se estável, avançou esta sexta-feira o primeiro-ministro.



“Aquilo que nós verificamos é que tal como acontecia há 15 dias, não obstante continuarmos a aumentar o número de testes realizados, o número de casos positivos continua a manter-se estável”, disse António Costa em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, que aprovou um conjunto de medidas integradas na segunda fase do processo de retoma de atividades económicas e sociais condicionadas ou suspensas por pandemia de covid-19.

Há 15 dias, Portugal tinha 5,6% casos positivos por testes realizados e o valor caiu para os 4,3% neste momento, o que significa que, apesar de se estarem a realizar mais testes, “não tem vindo a aumentar o número de casos, mas pelo contrário a manter-se estável o número de casos que vamos identificando”.

De acordo com António Costa, Portugal é neste momento o quarto país na Europa com o maior número de testes realizados por um milhão de habitantes, depois da Lituânia, do Chipre e da Dinamarca.

O primeiro-ministro sublinhou que esta evolução se traduz no número de doentes internados nos hospitais que continua a decrescer.

“Há 15 dias tínhamos 968 doentes internados e ao dia de hoje temos 673 doentes, o que é uma diminuição muito significativa”, também sentida no número de doentes internados em cuidados intensivos que baixou de 172 para 112.