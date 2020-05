PSP retoma operações de controlo de velocidade

Veja também:

A PSP retomou esta sexta-feira as operações de controlo de velocidade, apesar de continuar com a vigilância em pontos considerados cruciais no âmbito da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19.



“Com a gradual retorno à normalidade da sociedade portuguesa também a Polícia de Segurança Pública retoma as operações de controlo de velocidade” a partir de hoje, refere a PSP, em comunicado.

Segundo a PSP, estas operações constituem “um pilar essencial no incremento da segurança rodoviária”, sendo por isso essencial voltar à “permanente e intensiva fiscalizações preventivas, proativas e dissuasoras da sinistralidade rodoviária".

Apesar do retomar de algumas atividades habituais da PSP, esta polícia refere que vai continuar a sua ação no âmbito da situação de calamidade decretado devido à pandemia de covid-19.

A PSP sublinha que vai manter a vigilância e acompanhamento em pontos considerados cruciais, tal como transportes públicos, zonas balneares e outros locais nos quais se verifique a maior probabilidade de relevante aglomeração de pessoas.

Depois de 45 dias em estado de emergência devido à covid-19, que já fez 1.190 mortes, Portugal está desde 03 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo deverá aprovar hoje novas medidas para entrarem em vigor na segunda-feira, incluindo as visitas a lares, a reabertura das creches e dos equipamentos sociais de apoio à deficiência, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.