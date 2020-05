Programa de medicamentos ao domícilio ultrapassa as 1.300 entregas

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) já realizou, desde abril, 1330 entregas de medicamentos ao domicílio (nas casas dos doentes) ou em farmácias de proximidade, de norte a sul do país. A medida abrange diariamente um total de 50 doentes, é referido numa nota enviada às redações.



“Em média, o Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica do CHULN faz chegar diariamente medicamentos a 50 doentes de todo o país, garantindo o acesso aos tratamentos e a segurança dos utentes no âmbito do plano de contingência contra a pandemia da Covid-19”, pode ler-se.

O mesmo documento revela que, “desde o início da pandemia, entre atendimentos presenciais e envio de medicação, foi fornecida terapêutica para cerca de 9200 doentes do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

O Programa de Acesso ao Medicamento Hospitalar do CHULN abrange doentes crónicos imunodeprimidos, destacando-se os transplantados renais, os doentes sob terapêutica com medicamentos biológicos, os oncológicos, e os doentes com esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica.

Para aceder a este programa, o doente ou o seu representante legal necessita apenas de enviar os dados para os contactos de apoio farmacêutico, disponíveis no site do Centro Hospitalar.