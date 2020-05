Politécnico do Cávado e Ave define regresso gradual às atividades presenciais

Veja também:

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, vai manter em funcionamento, até ao final do presente ano letivo, as atividades letivas em regime de ensino a distância, à exceção de aulas práticas e laboratoriais, que regressam gradualmente ao regime presencial, a partir do dia 18 de maio.

De acordo com o despacho da presidente do IPCA, a avaliação na época de exames decorrerá em regime presencial, à semelhança das provas académicas.

Também a biblioteca José Mariano Gago vai reabrir a partir de 18 de maio, com ocupação reduzida, sendo ainda disponibilizadas duas salas adjacentes que funcionarão como espaços de apoio à biblioteca, especialmente destinadas à consulta e ao estudo, as quais só podem ser utilizadas pelos estudantes desde que utilizem máscaras e luvas.

O despacho da presidente do IPCA indica que o plano de retorno gradual do IPCA implica “o reforço das regras de segurança e de cuidados de higienização e de saúde, tais como o uso obrigatório de máscara que serão disponibilizadas gratuitamente a toda a comunidade académica”.

Na receção das Escolas serão colocadas barreiras de proteção e serão reforçadas as ações de limpeza e higienização dos espaços utilizados. Em todos os espaços do IPCA será disponibilizado gel desinfetante e outros produtos de limpeza e higienização.

Nos espaços exteriores a circulação vai ser feita de forma articulada e devidamente sinalizada, de forma a evitar cruzamentos.

As medidas e orientações a implementar serão “continuamente monitorizadas e avaliadas em articulação com as autoridades de saúde e de proteção civil, podendo ser comunicadas novas orientações e implementadas novas medidas, face à evolução da pandemia e a situações excecionais que assim o possam exigir”, pode ler-se no despacho.

Os responsáveis pelo estabelecimento de ensino superior do Cávado e Ave preveem que a partir de junho, o funcionamento dos serviços do IPCA decorra, maioritariamente, de forma presencial, incluindo o atendimento.