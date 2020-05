Mulher matou marido à facada em Estarreja

Uma mulher com cerca de 40 anos esfaqueou mortalmente esta madrugada o marido, no interior da residência do casal em Estarreja, no distrito de Aveiro, informaram fontes da GNR e dos Bombeiros.



Pelas 3h50 horas, bombeiros e GNR foram chamados ao local das agressões, na localidade do Beduído.

“Quando chegámos ao local, deparámos com um indivíduo no chão com uma facada”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo.

O mesmo responsável adiantou que foram feitas manobras de reanimação, sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Num comunicado divulgado posteriormente, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o crime ocorreu na sequência de uma discussão entre o casal, em contexto de violência doméstica.

"Poucos minutos após a ocorrência dos factos, a GNR chegou ao local tendo detido a autora do crime, uma mulher de 43 anos", refere a mesma nota.

Por se tratar de um crime da sua competência, a PJ foi chamada ao local, tendo procedido à recolha de vestígios e necessárias diligências de investigação.

A detida irá ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.