Lares e Covid-19: Idosos terão direito a uma visita por semana

As visitas aos lares de idosos por parte de familiares são retomadas na segunda-feira. O limite nesta fase será de um visitante, uma vez por semana, com marcação prévia, durante um máximo de 90 minutos, aprovou o Conselho de Ministros.

As visitas aos idosos vão decorrer com "distanciamento físico, máscara e regras de higienização", segundo o Governo.

Esta é uma das medidas mais relevantes da segunda fase do plano do executivo de levantamento gradual de restrições face à pandemia de covid-19 e foi transmitida por António Costa no final do Conselho de Ministros.



"A partir de segunda-feira vai ser possível retomar as visitas a lares por parte de familiares", declarou o primeiro-ministro, em conferência de imprensa, após referir que as restrições a estas visitas "foi uma das decisões mais difíceis" tomadas pelo seu executivo.



O regresso das visitas por parte de familiares, porém, segundo António Costa, continuarão a ter restrições em termos de número de pessoas e de normas de distanciamento social no interior dos lares.

"Todos temos consciência que este afastamento tem sido particularmente duro para as famílias que têm pessoas nos lares e para os idosos que estão internados nos lares. Mas é um afastamento que tem sido feito para proteção dos próprios idosos, que como sabemos fazem parte de um grupo de risco", justificou o primeiro-ministro.

Nesse sentido, de acordo com o líder do executivo, os idosos "merecem toda a atenção e um carinho especial na sua proteção".

"Bem sei que, para muitos, é muito difícil entender-se esta proteção como tal e não a sentirem como uma rejeição ou um esquecimento. Mas são medidas adotadas no interesse dos próprios. Esta passo que vamos dar é no sentido de permitirmos reaproximações que são fundamentais, quebrar esse isolamento, embora com cautelas porque é fundamental continuar a preservar a saúde dos nossos idosos", reforçou.

[notícia atualizada às 20h09]