Ikea reabre lojas a 1 de junho, mas restaurantes retomam na segunda-feira

A Ikea planeia reabrir todas as suas lojas em Portugal a 1 de junho. Contudo, a partir de segunda-feira, os seus restaurantes vão abrir ao público com serviço "take-away", conforme anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Ikea que prevê a reabertura "de todos os seus espaços em Portugal – lojas e estúdios de planificação – já a partir do início do próximo mês, no dia 1 de junho, após o encerramento temporário provocado pelo surto de coronavírus".

Para preparar uma reabertura gradual e em segurança das lojas físicas, acrescenta a cadeia de mobiliário e decoração, "já a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de maio, todos os restaurantes, lojas suecas e bistros das lojas Ikea irão reabrir ao público".

As medidas de distância social, higiene e segurança serão "ainda mais robustas e alinhadas com recomendações das autoridades de saúde, trazendo novidades para a gama e para o fluxo do restaurante", assevera a Ikea.

"Para oferecer uma experiência mais rápida e tranquila no restaurante, a Ikea Portugal terá, por exemplo, um novo serviço de 'take-away', para maior comodidade e acessibilidade dos clientes", uma "solução ideal para quem se deslocar aos espaços Ikea para receber as suas encomendas realizadas pela loja 'online' através do serviço 'Click & Collect'".

"A saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores, clientes e parceiros é a principal prioridade da Ikea Portugal. Através das ações e readaptações que estamos a implementar, vamos promover um comportamento responsável em todas as nossas lojas e voltar gradualmente à normalidade, sempre com a máxima segurança", afirma Helen Duphorn, diretora-geral da Ikea Portugal, citada em comunicado.