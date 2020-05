Governo distribuiu mais de quatro milhões de máscaras pelas escolas

Veja também:

As escolas secundárias que vão reabrir a partir da próxima semana, para retomar as aulas presenciais dos alunos do 11.º e 12.º anos, já receberam 4,2 milhões de máscaras e 17 mil litros de desinfetante.

A informação foi adiantada pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião de Conselho de Ministros, que precisou que além das máscaras e desinfetante, as escolas receberam 620 mil luvas, 966 mil aventais e 22,5 mil viseiras, que serão utilizados pelas assistentes operacionais na limpeza e higienização dos espaços.

A distribuição deste material é uma operação que está a ser assegurada pelas Forças Armadas, em colaboração com o Ministério da Educação.

Na segunda-feira reabrem mais de 520 escolas secundárias, encerradas há cerca de dois meses, depois de o Governo suspender todas as atividades letivas presenciais como forma de conter a propagação do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Conforme já tinha sido anunciado pelo Governo em abril, só os alunos do 11.º e 12.º anos vão regressar à escola, para aulas presenciais nas disciplinas sujeitas a exame nacional, assim como para os alunos do 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do secundário.