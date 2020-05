​Escolas reabrem sem garantia de ter todos os professores

No mesmo tom as críticas dos alunos. Hugo Barreto dá a voz pela Federação das Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário para lamentar o facto de os alunos não saberem qual o professor que vão ter nas aulas presenciais, até porque “as turmas vão ser divididas”.

Rui Martins defende, por isso, na Renascença, que “o ensino à distância, à partida, será uma vantagem muito maior do que encontrar professores novos, que nunca tiveram contacto com qualquer aluno”.

Na reta final do ano letivo há escolas que estão à procura de professores para dar aulas, uma situação que não satisfaz pais nem alunos, que estão juntos nas criticas contra a obrigação do ensino presencial.

As escolas já receberam as orientações que devem s(...)

Na Escola Secundária Gaia Nascente faltam professores de Matemática e de Biologia

No agrupamento de escolas Gaia Nascente, há três professores dispensados do trabalho presencial: Português e Matemática A do 12º ano, e Biologia do 11º ano. O diretor, Sérgio Afonso, já encontrou uma solução para português, mas para as outras disciplinas lançou concurso.

Reconhece que mudar de professor “dificulta bastante o processo” de aprendizagem dos alunos. Por isso é que nesta escola “o professor titular terá de articular essas aulas com o novo professor que será o seu coadjuvante presencial”.

Sérgio Afonso admite à Renascença que na segunda-feira ainda não vai ter os professores que estão em falta. “O que vai acontecer é que os alunos não regressam” e o ensino mantém-se à distância.