Em São Domingos de Rana​, aulas só de manhã e com o mesmo professor

Na escola Frei Gonçalo de Azevedo o toque de entrada é às 8h30, apenas para uma turma, as restantes entram às 9h15 e às 10h00 da manhã. Os 882 alunos que frequentam o 11º e 12º anos só têm de ir à escola no período da manhã e por cerca de três horas.

O diretor David Sousa fez os horários de forma a manter as mesmas turmas com os mesmos professores. “Dividimos as turmas em turnos e em cada sala vamos ter no máximo 15 alunos, mas como há muitos que vão ficar em casa esse número pode ainda ser mais reduzido”, conta o diretor da escola à Renascença.

A divisão das turmas não foi muito difícil de fazer porque na área das ciências, em algumas disciplinas essa divisão já estava feita “a físico-química e a biologia já fazem a divisão para as aulas práticas e assim ficou, e o professor repete a aula, faz duas aulas para cada matéria que vai lecionar com cada um dos turnos”, diz David Sousa.

No curso de Línguas e Humanidades, por exemplo “os alunos estão num dia a ter a disciplina de Filosofia e de Inglês e depois trocam”.

A escola Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, tem apenas um professor que pertence a um grupo de risco, mas neste caso foram os próprios colegas que se organizaram para das as aulas presenciais desse professor que vai continuar com as aulas à distância.

A escola já definiu os percursos que os alunos devem seguir para chegar às 15 salas e depois para saírem da escola. Os alunos vão ficar o menos tempo possível no recinto e os intervalos vão ser muito curtos para evitar os ajuntamentos nos espaços públicos da escola.