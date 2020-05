Das praias aos lares, do comércio às creches. Guia para a segunda fase de desconfinamento

Veja também:

Na próxima segunda-feira começa a segunda fase de desconfinamento. Iniciado a 4 de maio, o Governo considera que estão reunidas as condições para se dar o passo seguinte.

A principal novidade desta segunda fase será a reabertura das creches e o regresso às aulas presenciais dos alunos do 11º e 12º ano. É também o tempo de reabrir as portas de restaurantes, cafés e pastelarias, assim como de estabelecimentos comerciais até 400 metros quadrados. Existem ainda regras sobre as praias e volta o futebol profissional de topo.

Conheça o que se sabe sobre o regresso da atividade permitida a partir de segunda-feira, o que vai abrir a 1 de junho e o que continua sem ter data para reabrir.

Teletrabalho

A partir do dia 1 de junho as pessoas que estavam em teletrabalho obrigatório deixam de estar, mas continua-se a recomendar a prática onde possível.

Creches, escolas e universidades



As creches reabrem a 18 de maio. A partir de 1 de junho reabrem também os pré-escolares e os ATL.

Alunos do 11.º e 12.º anos

Universidades vão ser autorizadas a retomar aulas presenciais, mas só as práticas fundamentais para a avaliação, possivelmente ainda durante o mês de maio, mas as instituições de Ensino Superior têm autonomia e poderão optar por voltar ou não ao regime presencial.

Lares

Passam a poder receber visitas a partir do dia 18 de maio. Cada utente pode receber uma visita por semana, sujeito a marcação prévia e com duração máxima de 90 minutos.

Mantêm-se em vigor nos lares as regras de distanciamento físico, uso de máscara e higienização.

Lojas e estabelecimentos comerciais

as maiores – entre 200 e 400 metros quadrados – reabrem a 18 de maio.

Centro comerciais e restante comércio reabrem a 1 de junho.

Cafés e restaurantes

Abrem a partir de 18 de maio, mas só poderão receber metade da capacidade do seu estabelecimento.

As esplanadas podem ser reabertas também.

Administração Pública

Repartições de finanças devem reabrir já a 4 de maio. Outros serviços de atendimento ao público ainda não se sabe quando vão ser retomados.

Termina à suspensão de prazos procedimentais e processuais;

Nas Lojas do Cidadão e nos Espaços do Cidadão serão instaladas barreiras em acrílico a separar utentes de funcionários;

Culto religioso

Igreja Católica e outras confissões devem retomar alguma noramalidade no dia 30 de maio;

Na Igreja Católica, as missas serão de máscara, com comunhão em silêncio, sem abraço da paz e com distanciamento;

Restantes confisões estão a analisar documento para adaptar a cada uma delas as regras de segurança sanitária;

Bares, estabelecimentos de diversão noturna

Permanecem fechados ao longo de maio, ainda sem data para reabrir.

Atividades desportivas

Também os ginásios continuarão encerrados até ao final de maio, podendo eventualmente reabrir na terceira fase de desconfinamento.

Spas também continuam fechados, sem data para reabrir.

Monumentos, museus, cinemas e salas de espetáculo

A partir do dia 18 de maio são reabertos os museus, monumentos e palácios, segundo normas acordadas com a DGS.

A 1 de junho reabrem também cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios.

Praias

Época balnear começa a 6 de junho.

As praias passarão a ter um sistema de semáforos para as pessoas saberem se podem ir para o areal, bem como uma aplicação com informação constantemente atualizada sobre a ocupação.

Distanciamento social: 1,5 metros entre utentes que não sejam do mesmo grupo e 3 metros entre chapéus de sol e toldos.

Toldos podem ser alugados de manhã ou de tarde e não podem ter mais do que cinco pessoas.

São proibidos os desportos no areal com duas ou mais pessoas.

Competições desportivas