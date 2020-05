Criança com doença de Kawasaki já teve alta, anuncia DGS

Graça Freitas adianta que Portugal já reportou este caso internacionalmente e já consta no mais recente boletim do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

A doença de Kawasaki é uma síndrome pouco comum caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos em todo o corpo, que agora está a ser relacionada com a Covid-19. A informação é avançada no site do Centro de Investigação sobre a Doença de Kawasaki, nos Estados Unidos.

Segundo o mesmo centro, a doença de Kawasaki afeta quase que exclusivamente crianças. A maioria dos doentes tem menos de cinco anos e, por razões ainda desconhecidas, os meninos têm o dobro da probabilidade de vir a sofrer desta doença do que as meninas.

Portugal regista 1.190 mortos (são mais seis que na quinta-feira, o número mais baixo desde 22 de março) e 28.583 infetados (mais 264, o que supõe um aumento de 0,9%) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (677), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (262), da região Centro (221), do Algarve (14) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.

Evolução da Covid-19 em Portugal