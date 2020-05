Creches: 80% dos funcionários já fizeram teste Covid-19

Veja também:

Oitenta por cento dos 23 mil trabalhadores das creches já fizeram o teste para saber se estão infetados pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que analisou o primeiro período de desconfinamento e ultimou as medidas relativas à segunda fase, que começa na próxima segunda-feira.

António Costa reconheceu, mais uma vez, a delicadeza da reabertura das creches, lembrando que as famílias podem continuar a receber o apoio para ficarem com os seus filhos em casa mais duas semanas, permitindo assim um regresso gradual das crianças.

Quanto à abertura das escolas para as aulas presenciais dos alunos do 11.º e do 12.º ano, António Costa apelou às escolas para que aproveitem esta abertura parcial para planearem o próximo ano letivo, que ainda vai ser vivido na companhia do novo coronavírus.

“Os próximos meses serão uma espécie de teste para o próximo ano letivo. Vamos ter de continuar a adaptar-nos para que a vida possa continuar e o ano letivo decorrer, não obstante a presença do vírus”, disse o primeiro ministro, sublinhando todo o esforço dos professores para que as atividades letivas continuem.

O primeiro-ministro destacou ainda as redes entretanto criadas para que os alunos, tenham alternativas ao ensino presencial se necessário. “Temos agora as alternativas do ensino à distância por via televisiva, através da RTP Memória, e por via digital. Já estabelecemos o objetivo de equipar todas as escolas e todos os alunos com o equipamento necessário para poderem seguir as aulas à distância. E estamos a equipar todas as escolas com as novas medidas necessárias para que sejam espaços seguros”.

No que toca à reabertura da restauração, estas primeiras duas semanas serão igualmente um teste. Se tudo correr bem, o Governo está disponível para permitir que os restaurantes regressem à lotação que tinham antes desta crise.

Satisfeito com a forma como as primeiras duas semanas evoluíram em termos da evolução diária do número de infetados, número de óbitos e gravidade das infeções, o primeiro-ministro está decidido a prosseguir o plano traçado, com a abertura das lojas com áreas até 400 metros quadrados e dos monumentos, museus e palácio.

Costa deixou também uma palavra especial os utentes dos lares e seus familiares. “Tem sido particularmente duro para as famílias e para os idosos internados em lares, mas o afastamento que tem sido feito para proteção dos próprios idosos que são um grupo de risco e por isso merece toda a atenção e um carinho especial”, afirmou, lembrando que as visitas abrem de forma condicionada, mediante marcação prévia e com a duração máxima de 90 minutos.

O primeiro-ministro aproveitou ainda para recordar algumas das medidas previstas para a terceira fase do desconfinamento, a 1 de junho. “Está prevista a reabertura das lojas do Cidadão, dos centros comerciais e de todo o tipo de comércio, dos jardins de infância, ATL, e salas de espetáculo”.

Pode começar também o regresso dos trabalhadores às empresas, embora o teletrabalho possa manter-se nos casos em que os empregadores e os trabalhadores assim o entendam. “Deve haver um esforço para aumentar o trabalho presencial, mas é muito importante que as empresas encenem rotinas de turnos alternados ou outros para um regresso gradual”, disse o primeiro-ministro, deixando um aviso: “Ninguém deve antever que este problema possa terminar antes do verão do próximo ano. Hoje já estamos mais adaptados, mas é importante treinarmos estas novas rotinas e estas novas forma de funcionamento”.

O primeiro-ministro mostrou-se muito otimista sobre a capacidade do país de recuperar desta crise económica, embora confesse que se sente um pouco a regressar cinco anos atrás.

“Felizmente, não partimos do da mesma situação. Nestes dois meses, perdemos 70 mil empregos, mas antes tínhamos perdido 350 mil. Temos um tecido empresarial que se reforçou com os investimentos que fez. E, sobretudo, esta crise não resulta de um problema da nossa economia, das nossas finanças públicas ou do nosso sistema bancário. Contamos com a capacidade dos empresários, trabalhadores e das nossas finanças públicas, para recuperar. Não vamos recuperar nos próximos meses, mas temos dois anos para recuperarmos e para sairmos mais reforçados.”

Repetidamente questionado sobre as suas desavenças com o ministro das Finanças, António Costa não se quis alongar e recusou sempre a ideia de que existe uma crise entre ele e Mário Centeno. “Não há crise, nem minicrise, nem nano crise”.