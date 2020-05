Covid.19. Sete em cada dez profissionais de saúde estão à beira do esgotamento

A Escola Nacional de Saúde Pública alerta também para que os resultados dos questionários anteriores mostraram como o contacto dos profissionais de saúde com doentes (ou casos suspeitos) de Covid-19 "pode ter repercussões a nível psicológico".

Há ainda quase quatro em cada dez inquiridos a reportar a inexistência de Serviço de Saúde Ocupacional no local de trabalho. Os investigadores consideram que é urgente uma “reflexão profunda” sobre a forma "como se está a proteger e a promover a saúde dos profissionais que protegem a saúde de todos".

Mais de 70% dos profissionais de saúde apresentam níveis médios a elevados de exaustão emocional e burnout durante a pandemia. Estes são os últimos resultados do questionário de Saúde Ocupacional do Barómetro Covid-19 a esta classe profissional, conhecidos esta sexta-feira, da autoria Escola Nacional de Saúde Pública .

O mesmo estudo diz ainda que quase metade dos profissionais de saúde (42,6%) refere que dorme menos de seis horas diárias, valores semelhantes aos obtidos no 2º questionário o que, associado à sensação de fadiga que é reportada, no último questionário, como intensa ou muito intensa por quase três em cada cinco profissionais de saúde (58%), testemunha uma situação próxima da exaustão ou “esgotamento”.

Poucos testes

Já no que diz respeito ao risco de infeção, análise mantida nos três questionários, um terço (33,3%) dos 5.365 profissionais de saúde não realiza a automonitorizaçao diária, que deveria ser a regra na perspetiva, quer da proteção da saúde do profissional de saúde, quer da redução da probabilidade do risco de contágio.

Na amostra analisada 13% foram suspeitos do novo coronavírus, e 15,3% testaram positivo.

Para António Sousa Uva, coordenador científico do estudo, estes são “resultados reveladores da morbilidade aumentada nestes grupos profissionais em relação à população geral, mesmo com o recurso a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e, igualmente, a insuficiente rapidez no esclarecimento das situações suspeitas”.